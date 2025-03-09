شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحتفل بيوم الشهيد وتقدم فقرات لتوعية الطلاب بدور الشهداء وتضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأحد، 09 مارس 2025 10:00 ص
احتفلت المدارس بيوم الشهيد وتم تقديم فقرات بـ الإذاعة المدرسية لتوعية الطلاب بدور الشهداء وتضحياتهم، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنفيذ محاضرات بجميع المدارس بمراحلها المختلفة على أن يتم توثيق المحاضرات بفيديوهات، مضيفة أن توعية الطلاب بدور الشهداء مهم وأيضا التضحية من أجل الوطن لرفع الانتماء والولاء لدى التلاميذ تجاه الوطن.
يذكر أنه يتم الاحتفال في التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، والذى يحتفل به في التاسع من شهر مارس من كل عام.
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