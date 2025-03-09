شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى: نموذج RIBASIM يعد خطوة مهمة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM بإدماج المعايير الخاصة بنوعية المياه فى نموذج RIBASIM-DELWAQ .

وقال سويلم، إن استخدام نموذج RIBASIM يعد خطوة مهمة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، بالإضافة لأهمية نموذج RIBASIM-DELWAQ فى متابعة تقييم العناصر الخاصة بنوعية المياه بالترع والمصارف .

وأضاف أن تطوير النموذج ليشتمل على مراقبة وتقييم جودة ونوعية المياه علي امتداد المجاري المائية يخدم مستهدفات التوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد أحد أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

ووجه سويلم، بأن يتم تطوير النموذج ليصبح نموذج تطبيقى عملى يمكن استخدامه بسهولة فى إدارة المياه من خلال الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، بالإضافة لإستخدامه كأداة لتخطيط إدارة الموارد المائية من خلال قطاع التخطيط بالوزارة .

ووجه سويلم، بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم إستخدامها فى النموذج ، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج .

وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، والأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، وتقييم تأثير الاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه وعلى نوعية المياه .

يذكر أن هذا النموذج يتم تنفيذه من خلال دراسة يتم تمويلها من خلال ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR بالتنسيق مع مؤسسة دلتارس الهولندية ، وقد سبق تدريب 12 مهندس من وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه على استخدام هذا النموذج .

