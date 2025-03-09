- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 09 مارس 2025 09:48 ص
حددت هيئة السكة الحديد مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس اعتبارا من الساعة 8 الثامنة صباحا خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى:مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك
- يتم الحجز الثلاثاء 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء 25 مارس .
- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الاربعاء 26 مارس .
- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .
- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .
- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .
- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .
وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
انفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز