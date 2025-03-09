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تعرف على مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 09 مارس 2025 09:48 ص

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس اعتبارا من الساعة 8 الثامنة صباحا خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى:

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك

- يتم الحجز الثلاثاء 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء 25 مارس .

- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الاربعاء 26 مارس .

- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .

- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .


انفوجراف

 

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