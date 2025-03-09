شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط عبوات مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز