شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الجمعية العمومية العادية لنقابة العاملين بالزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد، مساء غدا الأثنين، 10 مارس 2025، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة.

وكان قد التقى عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، الأثنين، مع المهندس شوقي غنيم رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة شركات، بحضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي والمياه الجوفية، وذلك لمناقشة وحصر وعلاج المشاكل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي والنهوض بها مما سيكون له دور كبير في مشروعات التنمية الزراعية.

ناقش مرسال، أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الشركة القابضة فيما يتعلق بالوضع للعاملين بهذه الشركات، كما طالب مرسال رؤساء اللجان بضرورة مساندة العمال والوقوف خلف رؤساء الشركات للنهوض بها، وأكد بضرورة إسناد أعمال بالأمر المباشر لهذه الشركات لتتمكن الدولة من إمكانياتها والاستفادة من الخبرات الموجودة بهذه الشركات.

وتم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات الست ورؤساء اللجان النقابية، أن يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لمناقشة الأوضاع بهذا الشركات.