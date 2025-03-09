شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الشهيد.. مبدأ دستورى: دستور 2014 أورد حكما لرعاية أسر الشهداء خلت منه الدساتير السابقة والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم 9 مارس عام 2025، يوم الشهيد فى مصر، تخليدا لذكرى رحيل الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب الاستنزاف، الذى أصبح يوما للفخر بشهداء مصر الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن وأبنائه.

المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ هامة فيما يخص رعاية أسر الشهداء عام 2020، عندما قضت بحكمها فى الدعوى رقم 53 لسنة 34 قضائية دستورية، وأكدت على أن الدستور ألزم الدولة بتكريم فئات من الشعب، يأتي على رأسهم شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم من أجله، كما ألزم الدولة برعاية من يصاب منهم والأولى بهذه الرعاية أسر من لقى حتفه أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية ليكون في حكم الشهداء والمفقودين في الحرب.

أضافت المحكمة الدستورية أن الدستور الحالي أورد حكمًا جديدًا خلت منه الدساتير المصرية السابقة بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من أنه " تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ...

ومؤدى ذلك النص أن الدستور قد ألزم الدولة بتكريم فئات من الشعب، يأتي على رأسهم شهداء الوطن، الذين جادوا بأرواحهم من أجله، كما ألزم الدولة برعاية من يصاب منهم، والأولى بهذه الرعاية أسر من لقى حتفه أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية، ليكون في حكم الشهداء والمفقودين في الحرب.