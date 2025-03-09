شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل المخابز طوال شهر رمضان 2025 في هذا الموعد .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تيسير عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025 ، حيث تعمل يوميا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التموينية، مع تشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.