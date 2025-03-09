شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم الباحثين والمرضى.. تعرف على الخدمات المتاحة بمنصة معهد تيودور بلهارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح معهد تيودور بلهارس للأبحاث في إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة، التي تهدف إلى توفير بيئة بحثية متكاملة تدعم العمل المؤسسي والتواصل الفعّال، مع تيسير وصول الباحثين إلى الموارد العلمية وتعزيز التعاون بين الأقسام البحثية والإدارية، بما يسهم في تحقيق أداء مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية.

وتضم البوابة الإلكترونية عددًا من الخدمات المتكاملة التي تدعم البحث العلمي والإداري، أبرزها

1- نظام متطور لتقييم مخرجات البحث العلمي وربطها بمكافآت أعضاء هيئة البحوث لتحفيز الإنتاج العلمي

2- منصة شاملة للبرامج التدريبية تتيح استعراض الدورات المتاحة والتقديم عليها بسهولة.

3 - تشمل البوابة نظامًا لإدارة المشروعات البحثية يغطي مراحل التقييم والتمويل والمتابعة،

4 - بوابة التسجيلات الأكاديمية لدعم طلاب الدراسات العليا.

5 - توفر البوابة أيضًا خدمات إلكترونية علاجية تتيح للمواطنين حجز المواعيد الطبية والاستعلام عن مختلف الخدمات بسهولة.