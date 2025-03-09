شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: يجب تشكيل حكومة توافق وطنى من شخصيات فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:55 ص

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطنى من شخصيات فلسطينية مستقلة تقوم بواجبها فى غزة والضفة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إلى العمل على توحيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية حتى يتم إجراء انتخابات عامة.