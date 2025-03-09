شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الدبلوماسية العربية نجحت في تحويل مخرجات قمة القاهرة إلى مخرجات دولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:54 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الدبلوماسية العربية نجحت في تحويل مخرجات قمة القاهرة إلى مخرجات دولية.



وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إلى أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة.