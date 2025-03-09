شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: القمة العربية فى مصر كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا وأهمها رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن الأحد، 09 مارس 2025 12:53 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن القمة العربية كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا وأهمها رفض أي محاولات للتهجير. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني.

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