شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وافقنا على مقترح مصر بتسلم لجنة الإسناد المجتمعي العمل بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت، إن الحركة وافقت على أن تتسلم لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر العمل بقطاع غزة.

وأكد "النونو"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مخرجات القمة العربية التي انعقدت بالقاهرة كانت مهمة جدًا، وأهمها رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات، وأكد أن الدبلوماسية العربية نجحت في تحويل مخرجات قمة القاهرة إلى مخرجات دولية.

وأوضح أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة.

وأشار إلى أن وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة، مؤكدًا استعداد حماس للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وشدد على ضرورة إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفًا أن نتنياهو منذ البداية لم يكن يرغب في الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وأظهر استعداده للتضحية بالجميع مقابل حساباته السياسية والشخصية.

وتابع: "أجرينا لقاءات في الدوحة مع المسؤولين الأمريكيين حتى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة".