شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 12:48 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة.

وأضاف: "نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات".