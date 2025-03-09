أخبار مصر

حماس: وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة

0 نشر
0 تبليغ

حماس: وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة

شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 09 مارس 2025 12:48 ص

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة.

وأضاف: "نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي المساعدة في تدفق المساعدات".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements