شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هامة ومفيدة لوجبة السحور تمد الجسم بالطاقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان، حيث تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لمواجهة ساعات الصيام الطويلة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الوجبة، يجب أن تكون غنية بالأطعمة الصحية والمغذية التي تمنح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

الفول المدمس. بزيت الزيتون. الجبن قليل الدسم. الزبادي الطبيعي. البيض المسلوق. المكسرات. الشوفان. الخبر. السلطة الخضراء.

وفي السطور التالية نرصد الأطعمة المفيدة لوجبة السحور: