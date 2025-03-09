شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هامة ومفيدة لوجبة السحور تمد الجسم بالطاقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالأحد، 09 مارس 2025 01:00 ص
تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان، حيث تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لمواجهة ساعات الصيام الطويلة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الوجبة، يجب أن تكون غنية بالأطعمة الصحية والمغذية التي تمنح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.وفي السطور التالية نرصد الأطعمة المفيدة لوجبة السحور:
- الفول المدمس.
- بزيت الزيتون.
- الجبن قليل الدسم.
- الزبادي الطبيعي.
- البيض المسلوق.
- المكسرات.
- الشوفان.
- الخبر.
- السلطة الخضراء.
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