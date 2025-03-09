شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة فى حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع اعتبارا من الأحد 09 مارس 2025 إلى الجمعة 14 مارس 2025.

وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الطقس خلال هذه الفترة يشهد مفاجآت فى درجات الحرارة ، حيث يشهد ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وتشهد هذه الفترةطقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.



ويشهد غدا الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ..

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.