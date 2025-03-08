شكرا لقرائتكم خبر عن ما المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل؟.. شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، تشمل: (بطاقة الرقم القومي، صورة عقد الملكية أو الإيجار، موافقة الجهة الإدارية المختصة، فاتورة المياه لمحل الاشتراك، صورة الرخصة للمبنى).

وأشارت إلى أن في حال الرغبة في توصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا: (صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، وإيصال كهرباء حديث، وأحد السكان للتوقيع على العقد، وأخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك).

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التى تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة فى استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.