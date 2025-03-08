شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد بدء حجز قطارات عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الحجز سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس بداية من الساعة 8 الثامنة صباحا.

:

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك

- يتم الحجز الثلاثاء 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء 25 مارس .

- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الأربعاء 26 مارس .

- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .

- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الاحد 16 مارس للسفر يوم الاحد 30 مارس .

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات اضافيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك .