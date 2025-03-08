شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض البلاد لارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

هل تتعرض البلاد لارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟.. سؤال يشغل بال الكثيرين فى ظل قرب انتهاء فصل الشتاء، فى الوقت الذى يتداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدوينات تحذيرية بتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة .

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، أكدت أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة تدريجيا، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تصل مع منتصف مارس لـ 26 و 27 درجة عظمى فترة النهار وهى أعلى من المعدل فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى 4 و 5 درجات .



ونفت ما يروج له البعض حول ارتفاعات غير مسبوقة فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، لافته إلى أن درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة لن تتجاوز ال 28 درجة على القاهرة الكبرى .



ويشهد غدا الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ..

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.