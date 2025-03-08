شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يعتصمون حول وزارة الدفاع فى تل أبيب للإفراج عن المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين وحركات احتجاجية إلى تنظيم تظاهرات واعتصام مفتوح حول مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، اعتبارا من مساء السبت، للضغط على حكومتهم من أجل العمل على الإفراج عن ذويهم المحتجزين بقطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو حول حياة الأسرى إلى لعبة شطرنج، مشيرة إلى "نحن في حالة طوارئ ومن المحتمل العودة إلى الحرب خلال أسبوع"

وأضافوا "الحرب ستقتل المختطفين ونتنياهو حول حياتهم إلى لعبة شطرنج لخدمة مصالحه، مؤكدين " كيف يعقل أن الرئيس دونالد ترامب يهتم بحياة المختطفين أكثر من نتنياهو".

أشاروا إلى أن "نتنياهو يتعمد إيجاد أزمة فى محادثات الصفقة للعودة إلى الحرب، مؤكدين "ما دامت إسرائيل في حالة حرب فنتنياهو يتهرب من قضايا محاكمته بالفساد، ونقول لترامب لا تسمح لنتنياهو بالتضحية بأرواح الرهائن والحرب لن تعيدهم" وكشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن 41 مختطفا قتلوا خلال الحرب.