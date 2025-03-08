شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس اليوم السبت أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلى فى قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان صحفي، إن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق، وأن المؤشرات بهذا الشأن إيجابية.



وأضاف "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب الشعب الفلسطينى، وندعو لتكثيف جهود الإغاثة بقطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينى؛ وأن وفد قيادة الحركة المتواجد فى القاهرة منذ أمس يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بها".