شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعنف رئيس مدينة أبو النمرس بسبب "حنفية".. اعرف القصة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

عنف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بعد رصده مخالفة لأحد المواطنين، تتعلق بوجود حنفية مياه على الأسفلت في طريق رئيسي.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، أعمال رصف وتطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت في أبو النمرس.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وشركة مياه الشرب، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وعدم التهاون في ذلك، قائلًا: "دا مرفق عام مصروف عليه ملايين".

وتفقد محافظ الجيزة، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من انتظام تواجد لجان التصالح خلال شهر رمضان المبارك لسرعة بحث الطلبات المقدمة من المواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد عددًا من القطاعات داخل مدينة أبو النمرس، حيث التقى بالمواطنين خلال جولته واستمع إلى شكواهم لتضررهم من وجود طفوحات الصرف الصحي وتهالك شبكات بعض الشبكات الموجودة بمدينة أبو النمرس.

وشهدت جولة محافظ الجيزة معاينة موقع إصلاح خط طرد الصرف الصحي قطر 1000مم، موجهًا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإصلاح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الاستدامة وعدم تجدد الكسر.