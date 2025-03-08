شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب اليوم السبت 8-3-2025 ثامن أيام رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم السبت 8-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثامن أيام رمضان.



موعد أذان المغرب فى محافظات مصر

- موعد أذان المغرب بالقاهرة 5:59 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:03 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 6:00 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 5:58 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 5:57 م

- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:01 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 5:59 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:00 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:01 م

- موعد أذان المغرب بقنا 5:55 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 5:56 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:21 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:50 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 5:55 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 5:56 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:48 م

- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:01 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:57 م

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:00 م



