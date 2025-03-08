شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمرأة.. الصحة العالمية: النساء يشكلن 67% من القوى العاملة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه في اليوم العالمي للمرأة، نحتفل بالنساء اللواتي يشكلن 67% من القوى العاملة في مجال الصحة العالمية من المستجيبين للطوارئ إلى مقدمي الرعاية اليومية، هن قلب أنظمتنا الصحية.

وأضافت، إنه في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يمثل القطاع الصحي الحصة الأكبر من عمالة المرأة، الاستثمار في تمكينهم يعني مجتمعات أكثر صحة، والنمو الاقتصادي، والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت، إنه يقوم نظام صحي قوي على المساواة بين الجنسين، دعونا نستثمر في الأنظمة الصحية المرنة التي تدعم وتحمي وترتقي بالنساء في مجال الرعاية الصحية.

فالنساء قد يعشن أطول من الرجال في المتوسط، لكنهن يمضين جزءًا أكبرَ من حياتهن في ظروف صحية تؤثر على عافيتهن أكثر من الرجال بنسبة تفوق 25%.

ومن خلال معالجة الاعتلالات الصحية التي تؤثر على النساء فقط وبشكل مختلف وغير متناسب، يمكننا الحد من الوفيات والوقاية من فقدان 24 مليون سنة من سنوات أعمار النساء إجمالًا بسبب الإعاقة، إن إيجاد مستقبل أوفر صحة للمرأة يعني إيجاد مستقبل أوفر صحة للجميع، فلنلتزم بإعطاء الأولوية لصحة المرأة وسد الفجوة في الإنصاف.