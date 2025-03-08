شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزيرة التضامن تجتمع بوفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ضم ناتالى ماير مساعد ممثل يونيسف مصر، ودينيس اولور رئيس قسم حماية الطفل، ودكتور إيناس حجازى مدير برامج الطفولة المبكرة باليونيسف، وبحضور دينا الصيرفى مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعى للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة رنده فارس مستشارة الوزيرة لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، وأميرة تاج الدين مدير عام الادارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتورة هانم عمر مدير عام الادارة العامة للطفل.



وبحث اللقاء سبل دعم مجالات التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسف فى ملف تنمية الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات مقدمى الرعاية المؤسسية للأطفال، وبرنامج التربية الإيجابية وإدارة الحالة، وآليات التعاون فى سياسات الحماية والدعم الفنى والتقنى فى قطاعى الحماية والرعاية التى تستهدف الأطفال، والرؤية لخطة العمل للمرحلة القادمة.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على ضرورة تحقيق التكامل بين الجوانب المختلفة للبرامج لتحقيق رؤية شاملة، وتحقيقا لاستدامة الخدمات، مشيرة إلى انه سيتم التركيز فى الفترة المقبلة على البرامج التى تستهدف تعزيز دور الأسرة فى تربيه أطفالهم وتكون مبنية على المشاركة بين الآباء والأمهات، وذلك من خلال برنامج مودة تربية ومشاركة، والمخطط أن يستهدف قرابة الـ23 مليون شخص بهدف تربية الأطفال فى بيئة صحية وداعمة .

وأشارت صاروفيم إلى التعاون فى مبادرة " أنا موهوب"، والتى تستهدف اكتشاف مواهب الأطفال فى مراكز مكافحة عمل الأطفال وأندية الطفل لاكتشاف مواهبهم مع توعية الوالدين بأهمية استثمار وقت فراغ أطفالهم.

فيما أشار ممثلو منظمة اليونيسيف إلى أهمية تحقيق الاستدامة فى البرامج والتدخلات على المدى البعيد، و أن برنامج التعاون مع الحكومة المصرية فى ملف الطفولة، يحتوى على عدة مجالات تعاون مثل الصحة، التغذية، التعليم، الحماية الاجتماعية، الطفولة المبكرة.

كما استعرض اللقاء الجهود فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات فى غزة وغيرها من دول الصراعات، مع الإشارة إلى أهمية دعم الهلال الأحمر المصرى وتعزيز قدراته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ،واتفق الطرفان على العمل معا فى الفترة المقبلة فى التخطيط الاستراتيجى لتطوير الخطط والبرامج المستقبلية من خلال عقد ورش عمل للتخطيط الاستراتيجي.