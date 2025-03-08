شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 8-3-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم السبت 8- 3- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. -الطماطم 6 جنيهات. -البصل 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس 10 جنيهات. -الجزر 12 جنيها. -بطاطا 12.5 جنيه. -الخيار بـ 20جنيها. -الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيها. -الكوسة بـ 20جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18.5جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدي بـ 20جنيها. -الفلفل الألوان بـ68 جنيها. -الليمون بـ 75جنيها. -الفاصوليا الخضراء 28جنيها. -الموز البلدي بـ 32 جنيه. -الفراولة 45 جنيها. -اليوسفى 27 جنيها. -الجوافة 35 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز