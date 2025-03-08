شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المعاشات لـ2000 جنيه ولأسرة المتوفي بنسبة 110%.. أهم قرارات "المهندسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على عدة قرارات خلال انعقادها ، والتى كان من أهمها:

- اعتماد ميزانية 2024.

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجاري 2025.

- زيادة المعاشات 400 جنيه، بدءًا من يناير 2025، ليصبح 2000 جنيه، بدلًا من 1600.

- زيادة معاش أسر المهندسين المتوفين بقيمة 110% (من قيمة معاش المهندس على قيد الحياة) ليصبح 2200 جنيها اعتبارًا من يناير 2025.

وذلك بعد الاستماع إلى تقرير الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2024، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحقيق فائض بحوالي 670 مليون جنيه.

وقد كشف الدكتور معتز طلبة أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 670 مليون جنيه، وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2024، أشار"طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 3 مليار و602 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 142 مليون جنيه تقريبًا عن عام2023، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و933 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها حوالى 485 مليون جنيه عن عام 2023.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "طلبة" أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت مليارًا و537 مليون جنيه تقريبًا، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 4 مليار و870 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 789 مليون جنيه تقريبًا، لافتا إلى أن صندوق النقابة حقق خلال عام 2024 فائضًا حوالي 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداتـه بلغت 191 مليونًا و603 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 171 مليونًا و423 ألف جنيه.