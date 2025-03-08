شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ صيانة وتجديد فواصل كوبري أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جار حاليًا أعمال إحلال وتجديد وصيانة فواصل كوبري أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى عبدالمنعم رياض، الجزء من وزارة المالية إلى غمرة وأعلى منطقة أبو حشيش ضمن المرحلة الاولى من الإصلاحات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية أعلى الكوبرى.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكبارى العاصمة.