شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مؤتمر صحفي بعد غد الإثنين لإطلاق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز المدعم بالمغذيات الأساسية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تيسير عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025 ، حيث تعمل يوميا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.