شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في موسكو يلتقي رئيس وأعضاء جمعية المحاربين القدامى الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، في احتفالية الذكرى الـ55 لمشاركة العسكريين الروس في حرب الاستنزاف، والتي نُظمت بمقر جمعية المحاربين القدامى بحضور رئيسها وأعضائها.

وفي كلمته خلال الحدث، أشاد السفير المصري بالدور التاريخي للاتحاد السوفيتي في دعم مصر خلال معارك تحرير أراضيها، مؤكداً أن مصر لا تنسى الدعم العسكري الروسي الذي شكَّل أحد الأسس لعلاقات استراتيجية متينة بين البلدين. وأوضح أن هذه الشراكة التاريخية تُعتبر حجر الزاوية للتعاون الثنائي الحالي بين البلدين والذي يمتد اليوم ليشمل مجالات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وثقافية.