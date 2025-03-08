شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: العودة للقتال فى غزة يخدم مصالح نتنياهو فقط والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن التلويح بالعودة للقتال لإعادة المختطفين من غزة، غير منطقي ويخدم مصالح بنيامين نتنياهو فقط، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية.

ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة للتظاهر مساء اليوم السبت، للمطالبة بالتعجيل بالإفراج عنهم.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1119 مسجدًا من أصل 1244 مسجدًا في القطاع بنسبة تبلغ 90%، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة.