شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف مفاجآت فى طقس الأسبوع الحالى.. ارتفاعات ملحوظة لمنتصف مارس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، مفاجأت ينتظرها الطقس خلال الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد بداية ارتفاع فى قيم درجات الحرارة من اليوم السبت بشكل تدريجى.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تصل مع منتصف مارس لـ 26 و 27 درجة عظمى فترة النهار وهى أعلى من المعدل فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى 4 و 5 درجات .

ولفتت إلى أن السبب فى هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يسود معها أجواء ربيعية مائل للحرارة ، كما نلاحظ وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى .

ويشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.