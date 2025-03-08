شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادى في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادي، إذ تنطلق الامتحانات غدًا الأحد 9 وتستمر حتى 16 مارس الجاري لطلاب صفوف النقل.

وفي هذا الصدد، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة الجيزة.

- الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادتي مادة العلوم.

- الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- الخميس 13 مارس 2025: امتحان مادة الدراسات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط عقد امتحانات الشهر، منبهة على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، وإجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذى تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025.

وأشارت إلى أن الامتحان يتم وضعه بمعرفة موجه أول المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

وأوضحت أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأشارت إلى أن الامتحان يكون فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى، ويتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية، ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.