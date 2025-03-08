شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: توعية مزارعي المحاصيل الاستراتيجية والتقاوى مجانا للحقول الإرشادية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج ارشادية تهدف إلى أحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الارشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة المنوفية وبناءاً علي توجيهات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم ، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي .

أوضحت إسماعيل، أنه تم تنفيذ 36 حقل ارشادي بمساحة 36 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية, و 3 ندوات ارشادية , و 9 ايام حقل , حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 101429 فدان.

وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية تم عمل 56 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 259 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي , 2 يوم حقل لمحصول بنجر السكر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية , وز 2 يوم حقلى للطماطم , و 2 يوم حقل للفاصوليا , و ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان , و 2 يوم حقل, و 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش.

