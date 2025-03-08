شكرا لقرائتكم خبر عن القس بطرس فؤاد: تزامن الصوم الكبير مع شهر رمضان فرصة مباركة ونسأل الله أن يتقبل صومنا جميعًا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد هذا العام تزامن الصوم الكبير مع صوم رمضان، في مشهد يعكس الوحدة الروحية التي تجمع المصريين، حيث يتلاقى الجميع في أجواء من التقوى والعبادة، رافعين قلوبهم بالصلاة والدعاء لله، طالبين رحمته وسلامه.

وفي هذا السياق، هنأ القس بطرس فؤاد، كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور وعضو مجلس كنائس مصر، الشعب المصري بمناسبة حلول زمن الصوم، قائلًا: "كل صوم وأنتم بخير، هذه السنة مميزة، إذ يتزامن الصوم الكبير وصوم رمضان، وهي فرصة مباركة لنا جميعًا لرفع قلوبنا إلى الله، ولتلاقي صلواتنا وأصوامنا معًا، طلبًا لرحمته وسلامه".

وأضاف القس بطرس أن هذه الأيام المقدسة تمنح الجميع فرصة إلى التوبة، والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة، واختتم حديثه بالدعاء قائلًا: "نسأل الله أن يمنح العالم السلام والطمأنينة، وأن يغفر لنا ذلاتنا وخطايانا، وأن يتقبل صومنا جميعًا، فيكون صومًا مقبولًا بحسب مشيئته".

