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موعد أذان الظهر اليوم السبت 8-3-2025 فى محافظات مصر

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موعد أذان الظهر اليوم السبت 8-3-2025 فى محافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

السبت، 08 مارس 2025 10:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم السبت 8-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثامن أيام رمضان .


موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة  12:06 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:11 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:06 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:05 م
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- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:04 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بقنا 12:01 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 12:00 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:29 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:56 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:02 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:04 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ  11:54 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:08 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:05 م


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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