شكرا لقرائتكم خبر عن ‫"بحوث الحشائش" ينظم برنامج حول الاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش "برنامج تدريبي بعنوان الاستخدام الصحيح والامن لمبيدات الحشائش" في مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية في الفترة من 9-11 مارستنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

أشارت الدكتورة عزه خفاجي مدير المعمل أن الدورة تركز على معاملات مكافحة الحشائش قبل الحصاد خاصة أن هناك بعض المحاصيل قد دخلت في طور النضج الكامل ولابد من التنبيه على المزارعين بضرورة التخلص من الحشائش المتبقية من عمليات المكافحة السابقة وذلك بنقاوتها يدوياً.

وأضافت خفاجي، أن المعمل مستمر في تقديم خدماته الي المزارعين حتي الوصول إلى فتره حصاد المحصول وذلك بالتوجيهات والتوصيات الخاصة بذلك.

وأوضح الدكتور عادل فكار وكيل المعمل للارشاد والتدريب أن هذه الدوره تأتي في فترة مهمه من عمر المحاصيل التي أوشكت على النضج ويقوم المعمل بتوجيه المزارعين والمهندسين بأهمية حماية المحاصيل الزراعية في الموسم القادم من الاصابه بالحشائش وعمل الخطوات الوقائية بالتخلص من الحشائش قبل نضجها.

وأضاف فكار، أن الدورة ستوضح أنواع الحشائش المنتشرة في الزراعات المصريه وكذلك طرق استخدام مبيدات الحشائش وانواع آلات الرش وكيفية استخدامها بالإضافة إلى طرق مكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانيه والخضر والجسور والمصارف، والدوره تستهدف مهندسي الإرشاد والمكافحة والمزارعين.