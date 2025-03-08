شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 300 مدنى خلال اشتباكات الأمن السورى ومسلحين بمنطقة الساحل بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن أ ف ب: مقتل أكثر من 300 مدني خلال الاشتباكات بين قوات الأمن السوري ومسلحين بمنطقة الساحل شمال غربي سوريا منذ الخميس الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، بإفشال هجوم قالت إنه لفلول النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "قواتنا تتمكن من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، وتعيد الاستقرار للمنطقة".