شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، باردا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.