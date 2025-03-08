شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استبدال تذكرة القطار أو ردها على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة السكة الحديد أنه يمكن للراكب، رد تذكرة الركوب المسدد قيمتها من خلال منافذ الحجز بالمحطات ومنافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى واسترداد المبلغ المستحق نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.

خطوطا لاسترداد قيمة تذكرة السكة الحديديمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 25% من قيمتها حال إعادتها قبل تحرك الرحلة بـ 48 ساعةيمكن استبدال أو إرجاع تذكرة القطار مع خصم 50% من قيمتها حال إعادتها قبل السفر بنحو 24 ساعة. استراداد قيمة التذكرة كاملة في هذه الحالةفى حال تأخير القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شىء من قيمتها .



فى حال عطل جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط أن يتم إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار وفى حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يتم استرداد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شىء.