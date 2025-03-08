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هل يحتاج الطفل الرضيع إلى مكملات الحديد؟.. معهد التغذية يجيب

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هل يحتاج الطفل الرضيع إلى مكملات الحديد؟.. معهد التغذية يجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 08 مارس 2025 09:00 ص

قال المعهد القومى للتغذية: يستخدم الرضع كاملي مدة الحمل مخزون الحديد الذي ولدوا به ويتلقون کمیات إضافية من الحديد من حليب الأم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم

وتابع : في عمر 6 أشهر تقريبا تنفذ مخازن الحديد لدى الرضع لذا يجب أن يحصلو على الأطعمة الغنية بالحديد وقد يوصى الطبيب بتناول مكمل حديد من هذا العمر لحين اكتمال الاطعام

واستكمل : يجب أن يحصل الرضع ذو الوزن المنخفض عند الولادة على مكمل الحديد بمقدار ٢- ٤ ملجم/كجم  يوميا على هيئة نقط حديد على ان لا تتعدى اقصى جرعة 15 ملجم فاليوم بدءا من الشهر الاول

أما الرضع الذين يتغذون على تركيبة حليب الأطفال حتى عمر 6 أشهر فيجب ان يتناولو تركيبة حليب مدعمة بالحديد

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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