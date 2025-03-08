شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تاحة التقدم بمسابقة تصميم شعار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إتاحة التقدم في مسابقة تصميم شعار جديد للصندوق والتي تُعد فرصة للتعبير عن إبداعكم ومهارتكم الفنية.

وأكد الصندوق أن التقدم فى المسابقة مفتوحة لجميع الطلاب والباحثين من كافة التخصصات في جميع الجامعات بالجمهورية، كما أن الاشتراك بالمسابقة متاح بشكل فردي أو جماعي.

وأكد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى ، أنه سيتم اختيار التصميم الفائز من قبل لجنة تحكيم متخصصة، مع تكريم أفضل 50 تصميم على مستوى المسابقة.

جائزة مالية قيمة للفريق الفائز.

• آخر موعد للتقديم في 15 مارس 2025.

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