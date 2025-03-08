شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى؟، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى.

وأيد 85% من القراء مطالب تشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى.



