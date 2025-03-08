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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنصح وزارة الصحة بتجنب مشروبات الكافيين؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 08 مارس 2025 03:00 ص
نصحت وزارة الصحة السكان الصائمين فى رمضان بتجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية لتجنب الإصابة بالجفاف.
وقالت وزارة الصحة والسكان : مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ليها تأثيرات ممكن تضر الجسم خلال الصيام، وده لعدة أسباب:1. فقدان السوائل والجفاف :-
الكافيين يحفز الكلى على زيادة إنتاج البول، ويؤدي لفقدان كمية كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية، مما يسبب الجفاف والإحساس بالعطش الشديد أثناء النهار.2. الصداع والصداع النصفى:-
شرب الكافيين بانتظام،والتوقف عنه في نهار رمضان يسبب الصداع بسبب انسحاب الكافيين من الجسم .3. اضطرابات النوم والإرهاق :-
شرب الكافيين في وقت متأخر، خاصة بعد الفطار، يؤدي للأرق وعدم القدرة على النوم الجيد، وبالتالي الإحساس بالإرهاق خلال اليوم التالي من الصيام.4. مشاكل في الجهاز الهضمي :-
الكافيين ممكن يسبب زيادة الحموضة في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو ارتجاع المريء، خاصة بعد تناول وجبات دسمة في الفطار.5. تقلبات المزاج والعصبية :-
الكافيين يأثر على الجهاز العصبي، وده ممكن يخليك أكثر توترًا أو عصبية، وده مش مستحب خلال الصيام اللي بيحتاج لهدوء نفسي.
انفوجراف
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