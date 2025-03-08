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لماذا تنصح وزارة الصحة بتجنب مشروبات الكافيين؟.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 08 مارس 2025 03:00 ص

نصحت وزارة الصحة السكان الصائمين فى رمضان بتجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى والمشروبات الغازية لتجنب الإصابة بالجفاف.

وقالت وزارة الصحة والسكان : مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ليها تأثيرات ممكن تضر الجسم خلال الصيام، وده لعدة أسباب:

1. فقدان السوائل والجفاف :-
 

الكافيين يحفز الكلى على زيادة إنتاج البول، ويؤدي لفقدان كمية كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية، مما يسبب الجفاف والإحساس بالعطش الشديد أثناء النهار.

2. الصداع والصداع النصفى:-
 

شرب الكافيين بانتظام،والتوقف عنه في نهار رمضان يسبب الصداع بسبب انسحاب الكافيين من الجسم .

3. اضطرابات النوم والإرهاق :-
 

شرب الكافيين في وقت متأخر، خاصة بعد الفطار، يؤدي للأرق وعدم القدرة على النوم الجيد، وبالتالي الإحساس بالإرهاق خلال اليوم التالي من الصيام.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي :-
 

الكافيين ممكن يسبب زيادة الحموضة في المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو ارتجاع المريء، خاصة بعد تناول وجبات دسمة في الفطار.

5. تقلبات المزاج والعصبية :-
 

الكافيين يأثر على الجهاز العصبي، وده ممكن يخليك أكثر توترًا أو عصبية، وده مش مستحب خلال الصيام اللي بيحتاج لهدوء نفسي.


انفوجراف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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