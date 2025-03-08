شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم 10 نصائح طبية وغذائية هامة خلال صيام شهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه قبل دخول شهر رمضان، من المهم تهيئة الجسم للصيام بشكل صحى، وقدمت وزارة الصحة والسكان 10 نصائح إليك 10 طبية وغذائية للصوم خلال شهر رمضان:

أولا النصائح الغذائية:

1. تقليل استهلاك الكافيين :- التدرج فى تقليل المشروبات التى تحتوى على الكافيين (مثل القهوة والشاي) قبل رمضان لتجنب الصداع وأعراض الانسحاب.

2. تنظيم مواعيد الوجبات :- البدء فى تناول الوجبات فى أوقات قريبة من السحور والإفطار لتعويد الجسم على النظام الجديد.

3. الإكثار من شرب الماء :- شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل العطش أثناء الصيام.

4. تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية :- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت لتقليل مشاكل الهضم والانتفاخ.

5. زيادة تناول الفواكه والخضروات :- لأنها غنية بالألياف والفيتامينات التى تحافظ على الطاقة وتساعد فى الهضم.

ثانيا النصائح الطبية:

6. فحص طبى شامل :- لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط، من الأفضل استشارة الطبيب قبل الصيام.

7. تعديل مواعيد الأدوية :- مراجعة الطبيب لضبط أوقات الأدوية بطريقة تتناسب مع الصيام.

8. تقليل استهلاك السكر والملح :- لتجنب مشاكل ارتفاع السكر فى الدم أو احتباس السوائل.

9. التدرج فى تغيير نمط النوم :- النوم مبكرًا والاستيقاظ فى وقت مناسب للسحور لضبط الساعة البيولوجية.

10. تدريب الجسم على الصيام :- يمكن صيام يومين فى الأسبوع قبل رمضان لمساعدة الجسم على التكيف مع الصيام الطويل.