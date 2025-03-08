شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم 10 نصائح طبية وغذائية هامة خلال صيام شهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 08 مارس 2025 03:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إنه قبل دخول شهر رمضان، من المهم تهيئة الجسم للصيام بشكل صحى، وقدمت وزارة الصحة والسكان 10 نصائح إليك 10 طبية وغذائية للصوم خلال شهر رمضان:
أولا النصائح الغذائية:
1. تقليل استهلاك الكافيين :- التدرج فى تقليل المشروبات التى تحتوى على الكافيين (مثل القهوة والشاي) قبل رمضان لتجنب الصداع وأعراض الانسحاب.
2. تنظيم مواعيد الوجبات :- البدء فى تناول الوجبات فى أوقات قريبة من السحور والإفطار لتعويد الجسم على النظام الجديد.
3. الإكثار من شرب الماء :- شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل العطش أثناء الصيام.
4. تقليل الأطعمة الدسمة والمقلية :- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت لتقليل مشاكل الهضم والانتفاخ.
5. زيادة تناول الفواكه والخضروات :- لأنها غنية بالألياف والفيتامينات التى تحافظ على الطاقة وتساعد فى الهضم.
ثانيا النصائح الطبية:
6. فحص طبى شامل :- لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط، من الأفضل استشارة الطبيب قبل الصيام.
7. تعديل مواعيد الأدوية :- مراجعة الطبيب لضبط أوقات الأدوية بطريقة تتناسب مع الصيام.
8. تقليل استهلاك السكر والملح :- لتجنب مشاكل ارتفاع السكر فى الدم أو احتباس السوائل.
9. التدرج فى تغيير نمط النوم :- النوم مبكرًا والاستيقاظ فى وقت مناسب للسحور لضبط الساعة البيولوجية.
10. تدريب الجسم على الصيام :- يمكن صيام يومين فى الأسبوع قبل رمضان لمساعدة الجسم على التكيف مع الصيام الطويل.
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