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مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 08 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 8-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48  ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء  7:15

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد  صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:12  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:37
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:48 م
وقت صلاة العشاء 7:03 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:44  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:08

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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