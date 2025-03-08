شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 08 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 8-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:15
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:12 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:37
وقت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:48 م
وقت صلاة العشاء 7:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:08
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