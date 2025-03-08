شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع: سوريا الجديدة تتعرض الآن لاختبار.. لكنها موحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس السورى أحمد الشرع قال إن سوريا الجديدة تتعرض الآن لاختبار لكنها موحدة.

وأضاف الرئيس السورى أحمد الشرع أنها إذا تعرضت أي محافظة للضرر تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها.

وتابع الرئيس السورى أحمد الشرع أننا سنستمر بحصر السلاح فى يد الدولة، وسنحاسب كل من يتجاوز بحق المدنيين العزل. وأوضح أن سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة للوراء .