شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: نثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إننا سنعمل معا لإنجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ونثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان عودة النازحين.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

