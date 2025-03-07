شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلق خدمة صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست عن مسئولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تعلق خدمة صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أوكرانيا.

وأكد مزود صور الأقمار الصناعية ماكسار أن الإدارة الأمريكية قررت تعليق الخدمات إلى أوكرانيا مؤقتا.

وكانت قد قالت تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن وقف واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف قد يعرقل استهداف القوات الروسية.

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وفي السياق نفسه، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيين في بلاده إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة للحصول على معلومات رسمية بشأن احتمالية تجميد المساعدات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب غبر خاصية الفيديو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية: "اليوم، لدى الكثيرين نفس السؤال: ماذا سيحدث للمساعدات الأمريكية؟ لقد وجهت وزير الدفاع ورؤساء الاستخبارات والدبلوماسيين الأوكرانيين إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة والحصول على معلومات رسمية، لا ينبغي أن يُترك الناس للتخمين، أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارا قائما على الاحترام المتبادل وموقفا واضحا من كل طرف تجاه الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح في ظل حرب شاملة".

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيين في بلاده إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة للحصول على معلومات رسمية بشأن احتمالية تجميد المساعدات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي، في خطاب غبر خاصية الفيديو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية: "اليوم، لدى الكثيرين نفس السؤال: ماذا سيحدث للمساعدات الأمريكية؟ لقد وجهت وزير الدفاع ورؤساء الاستخبارات والدبلوماسيين الأوكرانيين إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة والحصول على معلومات رسمية، لا ينبغي أن يُترك الناس للتخمين، أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارا قائما على الاحترام المتبادل وموقفا واضحا من كل طرف تجاه الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح في ظل حرب شاملة".