شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية ضد رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها مساء اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، ما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر. كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.