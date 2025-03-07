شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمهلون إسرائيل 4 أيام للاستمرار في اتفاق غزة قبل استئناف القتال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قائد جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، وضع مهلة 4 أيام أمام إسرائيل من أجل الاستمرار في مرحلة اتفاق غزة، وإلا العودة إلى قصف تل أبيب من جديد بالصواريخ وفرض حصار بحري على سفن تابعة وداعمة للاحتلال.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة له اليوم الجمعة: "سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو إذا استمر بعد الملهة في منع دخول المساعدات إلى غزة والإغلاق التام للمعابر".



وأضاف زعيم الجماعة اليمينة: "نظرا لتطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد الأخير من قبل العدو الإسرائيلي لا بد لنا من إعلان موقف، وفي مسار تنفيذ الاتفاق في غزة كان من الواضح أن العدو الإسرائيلي يماطل في الوفاء بالتزاماته ولا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني".



وأكد أن "العدو الإسرائيلي تنصل عن الوفاء بالالتزامات أولا فيما يتعلق بالملف الإنساني الذي فيه استحقاقات إنسانية"، مضيفا: "لا يمكن أن نتفرج على ما يحصل من تصعيد ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد.